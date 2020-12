Vaccino anti-Covid per l’Italia | le date più vicine della prima distribuzione Pfizer

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il primosomministrato in Italia sarà quello di, tutto dipenderà dai prossimi giorni decisivi, si è vicini ad un risultato importante. Il produttore e ricercatore farmaceutico statunitense ha chiesto al, entro lunedì, una lista di trecento centri pronti per la somministrazionecura. Responsabile di questo primo appuntamento è il commissario Arcuri che ha dichiarato di voler essere pronto all’arrivo delil 15 gennaio. Il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha parlato invece di una sfida epocale per. Si mette alla prova la velocità amministrativa dele anche dell’Europa Si aspetta dalla burocrazia del paese e anche dalla politica una risposta velocissima ...