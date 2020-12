Vaccino anti-Covid | l’architetto Boeri | «Arcuri? Uomo pragmatico Con le “primule” in piazza faremo meglio della Germania» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di domenica 13 dicembre 2020) La corsa alora si fa anche questione logistica. Quando le dosi arriveranno, sperando in tempi e modalità efficaci, il terreno su cui seminare dovrà essere bello che pronto.Stefanoha pensato a questo quando due settimane fa è stato incaricato dal commissario all’emergenza Domenicodi pensare a strutture in cui vaccinare la popolazione per il prossimo anno e mezzo almeno. Padiglioni a forma di primula dislocati in tutte le piazze, l’Italia che rinasce come un fiore e tutto quanto di più poetico possa esserci nel tentativo di superare la tempesta. Ma chiaro è che, oltre all’ispirazione, il Paese di poeti e navigatori ha ora bisogno di un progetto che metta al primo posto la funzionalità. Architetto, vaccini e ...