Vaccini anti-covid, l'ospedale di Torrette si prepara alla campagna. Il d.g. Caporossi: 'Chieste 4mila dosi ' (Di domenica 13 dicembre 2020) ANCONA - Nella babele dell'emergenza trova il bandolo della ripartenza. Michele Caporossi è certo: 'Nulla sarà più come prima'. Il direttore generale degli Ospedali Riuniti resetta lo scenario: 'Non ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 13 dicembre 2020) ANCONA - Nella babele dell'emergenza trova il bandolo della ripartenza. Micheleè certo: 'Nulla sarà più come prima'. Il direttore generale degli Ospedali Riuniti resetta lo scenario: 'Non ...

ladyonorato : In Svizzera le agenzie di omologazione e controllo dei farmaci negano autorizzazione ai vaccini anti-Covid GIÀ ORDI… - Azione_it : Se in Lombardia oggi non si trovano vaccini anti influenzali, la colpa non è dei funzionari, non è della magistratu… - Alfonso0070 : RT @MedBunker: Ecco i primi dati pubblici, quelli che tanti di noi chiedevano per avere un’idea e dare un’opinione sui vaccini anti-CoViD.… - smilypapiking : RT @f_ronchetti: Caro @MassimGiannini proprio lei che ha avuto esperienza diretta della #COVID19 dovrebbe capire l'importanza della sperime… - JMGlachant : RT @LaStampa: Due ospedali per lo stoccaggio del vaccino anti-covid, 6.000 dosi iniziali, otto posti di terapia intensiva in aggiunta a que… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti Vaccini anti Covid, arriva il V-Day a metà gennaio L'HuffPost Coronavirus, governo-regioni lavorano a distribuzione vaccino: al via entro metà gennaio

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, fa il punto con le Regioni sul piano vaccinale anti covid-19. Una partita lunga ... quindicina dei giorni di gennaio”. La regia della ...

Primo stop ai vaccini:

Conseguenza: il piano del governo è da rivedere ma Roberto Speranza, ministro della Salute, ha confermato che gennaio sarà il mese delle vaccinazioni auspicando che tutti gli Stati europei partano ins ...

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, fa il punto con le Regioni sul piano vaccinale anti covid-19. Una partita lunga ... quindicina dei giorni di gennaio”. La regia della ...Conseguenza: il piano del governo è da rivedere ma Roberto Speranza, ministro della Salute, ha confermato che gennaio sarà il mese delle vaccinazioni auspicando che tutti gli Stati europei partano ins ...