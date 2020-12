Vaccinazioni Usa, c’è la data: partiranno da lunedì 14 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Svolta per la lotta al Covid negli Usa, con le Vaccinazioni che partiranno a partire dal 14 dicembre: il farmaco trasportato da Ups e FedEx. C’è la data per le Vaccinazioni in Usa ed è immininte, infatti la somministrazione del farmaco di Pfizer Biontech avverrà già da domani, lunedì 14 dicembre. Una decisione importantissima per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Svolta per la lotta al Covid negli Usa, con lechea partire dal 14: il farmaco trasportato da Ups e FedEx. C’è laper lein Usa ed è immininte, infatti la somministrazione del farmaco di Pfizer Biontech avverrà già da domani,14. Una decisione importantissima per L'articolo proviene da Inews.it.

