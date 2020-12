Vaccinazioni anti-Covid, la Puglia avrà più dosi: saranno altre 15-20mila. Lopalco: "In arrivo piano scuole" (Di domenica 13 dicembre 2020) L'indicazione del commissario per l'emergenza, Arcuri, alla Regione di allargare il numero delle categorie inserite nella prima fase della campagna. Obiettivo arrivare a gennaio con una lista precisa dei soggetti interessati Leggi su repubblica (Di domenica 13 dicembre 2020) L'indicazione del commissario per l'emergenza, Arcuri, alla Regione di allargare il numero delle categorie inserite nella prima fase della campagna. Obiettivo arrivare a gennaio con una lista precisa dei soggetti interessati

cronaca_news : Vaccinazioni anti-Covid, la Puglia avrà più dosi: saranno altre 15-20mila. Lopalco: 'In arrivo piano scuole'… - rep_bari : Vaccinazioni anti-Covid, la Puglia avrà più dosi: saranno altre 15-20mila. Lopalco: 'In arrivo piano scuole' [di An… - giannileft : - RomoloVisconti1 : RT @jeperego: #Germania: la distribuzione a oggi dei centri per le vaccinazioni anti #covid nella nazione; il numero di centri in ogni Land… - AssoCare : Al via la ricerca di medici, infermieri e assistenti sanitari in vista del piano di vaccinazione anti-Covid in tutt… -