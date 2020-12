Va in cerca di funghi e si perde nel bosco: giovane salvato dai vigili del fuoco (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Brutta avventura per un ragazzo di Salerno che, mentre era sul Monte Stella a cercar funghi, si è smarrito. Immediatamente è stato dato l’allarme e sulle sue tracce si sono messi alla ricerca decine di uomini tra protezione civile e varie associazioni del territorio. Dopo diverso tempo, il ragazzo è stato individuato e tratto in salvo con l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco di Salerno che poi è atterrato nell’area del mercato in località Caroti di Baronissi. Il ragazzo è stato comunque accompagno in ospedale per accertamenti da un’ambulanza del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Brutta avventura per un ragazzo di Salerno che, mentre era sul Monte Stella a, si è smarrito. Immediatamente è stato dato l’allarme e sulle sue tracce si sono messi alla ridecine di uomini tra protezione civile e varie associazioni del territorio. Dopo diverso tempo, il ragazzo è stato individuato e tratto in salvo con l’ausilio di un elicottero deideldi Salerno che poi è atterrato nell’area del mercato in località Caroti di Baronissi. Il ragazzo è stato comunque accompagno in ospedale per accertamenti da un’ambulanza del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

