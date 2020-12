Utente di TikTok pubblicizza false carte d’identità del vaccino Covid (Di domenica 13 dicembre 2020) Video shock in Gran Bretagna. Un Utente di TikTok ha condiviso un video che pubblicizza la vendita, per sole 5 sterline, di false carte d’identità che certificano la vaccinazione contro il coronavirus. Ha inoltre aperto un collegamento con Shopify dove i britannici possono comodamente acquistare le carte. Utente di TikTok pubblicizza false carte d’identità: cos’è Leggi su periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Video shock in Gran Bretagna. Undiha condiviso un video chela vendita, per sole 5 sterline, diche certificano la vaccinazione contro il coronavirus. Ha inoltre aperto un collegamento con Shopify dove i britannici possono comodamente acquistare ledi: cos’è

MoliPietro : Utente di TikTok pubblicizza false carte d’identità del vaccino Covid - sivdera : tizia a caso su tiktok: la vita è tua, perchè te ne freghi degli altri? smettiamola di pensare a quello che le pers… - trastullocatull : RT @trasposta: io e dei miei amici facciamo il babbo natale segreto e con questo sito puoi creare delle wishlist per aiutare chi ti deve fa… - trasposta : io e dei miei amici facciamo il babbo natale segreto e con questo sito puoi creare delle wishlist per aiutare chi t… - pickurmochi2 : io: non credo nell'astrologia io quando un utente tiktok mi dice che il mio segno non è compatibile con yoongi: -

Ultime Notizie dalla rete : Utente TikTok Torino, inseguimento da film della polizia. Il video su TikTok La Gazzetta dello Sport Utente di TikTok pubblicizza false carte d’identità del vaccino Covid In Gran Bretagna un utente di TikTok ha condiviso un video dove pubblicizza la vendita di false carte d'identità del vaccino Covid a 5 £. Torino, inseguimento da film della polizia. Il video su TikTok Chi ha visto la scena dal vivo, come l’utente che ha caricato il video sul social network TikTok, deve aver pensato alle riprese di un film: almeno tre volanti della polizia inseguono un’auto in fuga, ... In Gran Bretagna un utente di TikTok ha condiviso un video dove pubblicizza la vendita di false carte d'identità del vaccino Covid a 5 £.Chi ha visto la scena dal vivo, come l’utente che ha caricato il video sul social network TikTok, deve aver pensato alle riprese di un film: almeno tre volanti della polizia inseguono un’auto in fuga, ...