Usa | la sfida dell’Olio Zucchi tra nuova filiare a New York e Nasdaq

(Di domenica 13 dicembre 2020) Oleificiocelebra i 210 anni dalla sua fondazione consolidando la propria presenza sul mercato statunitense, primo mercato estero per il suo export annunciando l’apertura di una propria filiale a New1810. La storica azienda lombarda compie il suo grande passo nel cuore della Grande Mela: Times Square. Qui, proprio pochissimi giorni fa, nel giorno della riapertura dei ristoranti e locali dopo la tempesta del coronavirus, il logoè stato presente per 15 minuti sul maxi schermo: un gesto simbolico per mostrare il proprio sostegno in una giornata fondamentale per il food service e per l’economia della città. Il progetto statunitense è stato affidato alla guida di Franco Denari, manager di grande esperienza nello sviluppo del made in Italy – in particolare food – ...