Usa, idrogeno verde targato Enel: c’è l’accordo con Maire Tecnimont (Di domenica 13 dicembre 2020) Enel Green Power, attraverso la controllata nordamericana Enel Green Power North America e Maire Tecnimont, attraverso la controllata NextChem dedicata alle tecnologie per la transizione energetica, hanno firmato un protocollo d’intesa per favorire la produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi negli Stati Uniti. Enel, che ha una solida esperienza nella commercializzazione di progetti, un’ampia pipeline di sviluppo e un’importante presenza operativa nel campo delle rinnovabili negli Stati Uniti, utilizzerà la tecnologia per l’idrogeno di NextChem e la sua competenza in campo ingegneristico per far crescere il proprio business nell’idrogeno verde negli Stati Uniti. Il progetto, che dovrebbe essere operativo nel ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 dicembre 2020)Green Power, attraverso la controllata nordamericanaGreen Power North America e, attraverso la controllata NextChem dedicata alle tecnologie per la transizione energetica, hanno firmato un protocollo d’intesa per favorire la produzione ditramite elettrolisi negli Stati Uniti., che ha una solida esperienza nella commercializzazione di progetti, un’ampia pipeline di sviluppo e un’importante presenza operativa nel campo delle rinnovabili negli Stati Uniti, utilizzerà la tecnologia per l’di NextChem e la sua competenza in campo ingegneristico per far crescere il proprio business nell’negli Stati Uniti. Il progetto, che dovrebbe essere operativo nel ...

