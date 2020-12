Usa, 5 feriti e 23 arresti negli scontri ai raduni pro Trump (Di domenica 13 dicembre 2020) Quattro persone sono state accoltellate e una ferita con un colpo d'arma da fuoco negli scontri avvenuti, sabato, in diverse città degli Stati Uniti durante i raduni a sostegno di Donald Trump . I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) Quattro persone sono state accoltellate e una ferita con un colpo d'arma da fuocoavvenuti, sabato, in diverse città degli Stati Uniti durante ia sostegno di Donald. I ...

