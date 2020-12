Uomini e Donne anticipazioni, Gianluca De Matteis abbandona il trono: i motivi (Di domenica 13 dicembre 2020) Le anticipazioni della registrazioni di Uomini e Donne avvenuta nel weekend annunciano alcuni cambiamenti importanti. A ridosso delle vacanze invernali dove con molta probabilità anche il programma di Maria De Filippi andrà in pausa, il tronista Gianluca De Matteis ha deciso di abbandonare il suo prestigioso posto sulla poltrona rossa. Secondo quanto riporta il Vicolo delle news Gianluca ha capito che il contesto offerto dal programma per cercare l’anima gemella non è per lui, si sente inadatto e finora non ha costruito nulla di importante. In effetti nonostante la disponibilità della redazione di Uomini e Donne ad assecondare le sue richieste, Gianluca non è riuscito ad incontrare una persona che gli faccia battere ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Ledella registrazioni diavvenuta nel weekend annunciano alcuni cambiamenti importanti. A ridosso delle vacanze invernali dove con molta probabilità anche il programma di Maria De Filippi andrà in pausa, il tronistaDeha deciso dire il suo prestigioso posto sulla poltrona rossa. Secondo quanto riporta il Vicolo delle newsha capito che il contesto offerto dal programma per cercare l’anima gemella non è per lui, si sente inadatto e finora non ha costruito nulla di importante. In effetti nonostante la disponibilità della redazione diad assecondare le sue richieste,non è riuscito ad incontrare una persona che gli faccia battere ...

