Una vita, anticipazioni 14 dicembre: Emilio ha un piano per liberarsi di Ledesma

Una vita torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre. L'appuntamento è come sempre su canale 5 a partire dalle 14.10, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Emilio avrà fatto ritorno ad Acacias, annunciando a Josè di aver trovato qualcosa di compromettente sul passato di Ledesma. In attesa di capirne di più su questa vicenda, vedremo invece che Servante farà un regalo a Fabiana, la quale però si sentirà a disagio. In casa Palacios intanto, la situazione continuerà a peggiorare. Ma vediamo nel dettaglio ciò che accadrà nella prossima puntata.

Una vita, trama 14 dicembre: Emilio vuole incastrare Ledesma

In Una vita, il ritorno di Emilio ad Acacias

