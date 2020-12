Una nuova minaccia: ci sono altri coronavirus pericolosi. Scatta l’allarme degli scienziati (Di domenica 13 dicembre 2020) Non solo Sars-CoV-2. Ci sono anche altri coronavirus che possono rappresentare una minaccia pandemica come l’agente responsabile dello tsunami Covid-19. «Bisogna impedire ai virus zoonotici nuovi salti di specie e inevitabili pandemie», ammoniscono gli scienziati. «Dal salto di specie alla pandemia i tempi per la diffusione mondiale del Sars-CoV-2 sono stati rapidissimi, grazie ai trasporti internazionali sempre più capillari», ha osservato Giuseppe Ippolito dell’Istituto Spallanzani di Roma. Gli altri coronavirus, il parere degli scienziati l’allarme che arriva dal quarto Congresso nazionale della Società italiana di virologia (Siv-Isv. All’evento online hanno partecipato centinaia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 dicembre 2020) Non solo Sars-CoV-2. Ciancheche posrappresentare unapandemica come l’agente responsabile dello tsunami Covid-19. «Bisogna impedire ai virus zoonotici nuovi salti di specie e inevitabili pandemie», ammoniscono gli. «Dal salto di specie alla pandemia i tempi per la diffusione mondiale del Sars-CoV-2stati rapidissimi, grazie ai trasporti internazionali sempre più capillari», ha osservato Giuseppe Ippolito dell’Istituto Spallanzani di Roma. Gli, il parereche arriva dal quarto Congresso nazionale della Società italiana di virologia (Siv-Isv. All’evento online hanno partecipato centinaia ...

