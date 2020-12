Un arabo investe nel Beitar Gerusalemme e i tifosi si spaccano | gli ultras di estrema destra contro il “percorso di pace” del presidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Un gigantesco “Morte agli arabi”, accompagnato da altri insulti razzisti, è comparso negli scorsi giorni sulla facciata esterna del Teddy Stadium di. È stata questa la reazione de La Familia, il gruppodelnoto per le sue posizioni anti-arabe e neosioniste, all’annuncio della cessione per 300 milioni di shekel (circa 77 milioni di euro) della metà delle quote societarie ad Hamad bin Khalifa Al Nahyan. Non un investitore qualunque, ma un membro della famiglia reale emiratina. L’operazione ha portato una iniezione di capitale fresco – a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi – che permetterà aldi potenziare il settore giovanile e tornare con forza sul mercato per migliorare la rosa, rendendola più competitiva. Ma soprattutto è stata il detonatore di un ...