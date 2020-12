Ultimo episodio di NCIS New Orleans 6 su Rai2, NCIS Los Angeles 11 in onda fino al 20 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) NCIS New Orleans 6 saluta il pubblico di Rai2. Stasera, domenica 13 dicembre, andrà in onda l’Ultimo episodio (per ora) della sesta stagione, e darà appuntamento nel corso del 2021 con i restanti inediti. Invece, NCIS Los Angeles 11 prosegue la sua programmazione fino a domenica prossima, quando andrà in onda il finale di stagione. Ecco le anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 11×20, di NCIS Los Angeles dal titolo Fuoco e fiamme, di cui vi riportiamo la sinossi: Il team assiste il Dipartimento di Giustizia nelle indagini su un piromane che prende di mira un gruppo di agenti dell’FBI ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 dicembre 2020)New6 saluta il pubblico di. Stasera, domenica 13, andrà inl’(per ora) della sesta stagione, e darà appuntamento nel corso del 2021 con i restanti inediti. Invece,Los11 prosegue la sua programmazionea domenica prossima, quando andrà inil finale di stagione. Ecco le anticipazioni di stasera. Si parte dall’11×20, diLosdal titolo Fuoco e fiamme, di cui vi riportiamo la sinossi: Il team assiste il Dipartimento di Giustizia nelle indagini su un piromane che prende di mira un gruppo di agenti dell’FBI ...

