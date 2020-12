Ufficiale in Bundesliga | Borussia Dortmund | esonerato il tecnico Favre

Leggi su serieanews

(Di domenica 13 dicembre 2020) Esonero un po’ a sorpresa in casaper il. L’allenatore, nonostante il primato nel girone di Champions e la buona posizione in, paga l’1-5 subito in casa dallo Stoccarda Ilhail proprio allenatore. La notizia è arrivata un po’ a sorpresa considerando la recente qualificazione, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.