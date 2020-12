Ue | premiata astrofisica italiana nel Maryland | Rientro in Italia per continuare a studiare i buchi neri

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 dicembre 2020) Eleonora Troja, attualmente ricercatrice astronoma all’Università dele al Goddard Space Center della NASA, è la vincitrice di un Consolidator Grant, ovvero un finanziamento di quasi due milioni di euro, per la sua proposta di ricerca denominata BHianca (Black Hole Interactions And Neutron stars Collisions Across the universe). Il progetto BHianca studierà gli incontri die stelle di neutroni. Eleonora Troja ha scelto di svolgere la sua attività all’Istituto Nazionale di, presso la sede dell’IAPS, a Roma. Eleonora è una dei 327 ricercatori d’eccellenza, tra cui 47ni – 17 ospitati in, 30 all’estero – selezionati, fra oltre 2500 candidature in tutta Europa giunte al Consiglio Europeo per le Ricerche (ERC). Il finanziamento, parte del ...