Ue | Archeologia | Consolidator Grant da 2 milioni di euro a Cristiano Nicosia dell’Università di Padova

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 dicembre 2020) A, professore nel Dipartimento di Beni culturalidi, è stato assegnato dallopean Research Council (ERC) un prestigiosoda 1.987.141per finanziare il suo progetto GEODAP – GEOarchaeology of DAily Practices: extracting Bronze Age lifeways from the domestic stratigraphic record – che studierà in modo nuovo gli aspetti sociali, economici e ambientali dell’Età del Bronzo. Com’era la vita quotidiana nell’Età del Bronzo? A differenza delle narrative su larga scala basate su manufatti, spesso oggetti di prestigio da contesti funerari, questo progetto si concentra sulle pratiche della vita domestica quotidiana, registrate nei sedimenti su cui essa si è svolta, che costituiscono il record ...