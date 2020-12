Tuchel | «Icardi? Spero torni presto ma…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico del PSG Thomasha fatto il punto su Mauro, ancora out per infortunio Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico del PSG Thomasha fatto il punto su Mauro, ancora out per infortunio. Queste le sue parole. PREOCCUPAZIONE – «Sono sempre preoccupato quando un giocatore salta molte partite. E’ quello che sta accadendo con Mauro. Ma allo stesso tempo non possiamo pensare troppo ai giocatori infortunati. Dobbiamo concentrarci sulle soluzioni a disposizione per sostituirli.che dottori, staff medico e Mauro stiano facendo tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile ma onestamente non credo che sarà disponibile per le prossime quattro partite». Leggi su Calcionews24.com