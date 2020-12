Trump senza mascherina tra i cadetti allo stadio, ira social (Di domenica 13 dicembre 2020) Donald Trump sulla tribuna dello stadio dell’Accademia di West Point che assiste a una partita di football senza indossare quella mascherina che invece indossano le decine di cadetti che lo circondano. Le immagini parlano chiaro e sui social scatta l’indignazione di molti americani verso il presidente uscente, accusandolo di dare un pessimo esempio. Soprattutto dopo aver avuto il Covid e considerando come ogni giorno sia circondato da persone che sono state contagiate in quella Casa Bianca divenuta nelle scorse settimane un vero e proprio focolaio. “Indossa la mascherina e smetti di mettere i nostri giovani militari a rischio. E’ un comportamento orribile da parte di un presidente”, si legge su un tweet postato in diretta mentre giocavano le squadre dell’Esercito ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Donaldsulla tribuna dellodell’Accademia di West Point che assiste a una partita di footballindossare quellache invece indossano le decine diche lo circondano. Le immagini parlano chiaro e suiscatta l’indignazione di molti americani verso il presidente uscente, accusandolo di dare un pessimo esempio. Soprattutto dopo aver avuto il Covid e considerando come ogni giorno sia circondato da persone che sono state contagiate in quella Casa Bianca divenuta nelle scorse settimane un vero e proprio focolaio. “Indossa lae smetti di mettere i nostri giovani militari a rischio. E’ un comportamento orribile da parte di un presidente”, si legge su un tweet postato in diretta mentre giocavano le squadre dell’Esercito ...

