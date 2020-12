Trump fuori controllo, vuole licenziare anche il Procuratore Generale Barr (Di domenica 13 dicembre 2020) Continuano le folli vendette di Donald Trump: ora nel suo mirino c'è il Procuratore Generale William Barr, che secondo le indiscrezioni potrebbe avere le ore contate. Le fonti raccontano come il ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) Continuano le folli vendette di Donald: ora nel suo mirino c'è ilWilliam, che secondo le indiscrezioni potrebbe avere le ore contate. Le fonti raccontano come il ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump fuori Corte Suprema boccia ricorso sul voto: Trump fuori gioco Il Fatto Quotidiano Trump fuori controllo, vuole licenziare anche il Procuratore Generale Barr Le fonti raccontano come il presidente uscente sia furioso per il fatto che Barr non ha reso pubblica prima delle elezioni l'indagine federale nei confronti di Hunter Biden. Corte Suprema boccia ricorso sul voto: Trump fuori gioco Sette settimane dopo l’Election Day, presidenziali al capolinea negli Stati Uniti: domani, riunendosi nelle capitali dei 50 Stati, i 538 grandi elettori del Collegio elettorale renderanno ufficiale l’ ... Le fonti raccontano come il presidente uscente sia furioso per il fatto che Barr non ha reso pubblica prima delle elezioni l'indagine federale nei confronti di Hunter Biden.Sette settimane dopo l’Election Day, presidenziali al capolinea negli Stati Uniti: domani, riunendosi nelle capitali dei 50 Stati, i 538 grandi elettori del Collegio elettorale renderanno ufficiale l’ ...