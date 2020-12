Trova la madre morta, Mario muore di dolore: il suo cuore si è spezzato (Di domenica 13 dicembre 2020) Nuoro, dramma in famiglia. Lutto in casa Paniziutti, dove perdono la vita Maria e Mario. Lei, madre del 56enne, da poco tornata a casa dopo un ricovero in ospedale. La donna di 92 anni ha scoperto la positività al Covid e nonostante si fosse negativizzata, non è riuscita a sopravvivere. E la notizia del decesso di Maria è stato un colpo talmente duro da non fare reggere il cuore del figlio. Mario Paniziutti è rientrato a casa e inaspettatamente ha Trovato la madre senza vita. Maria ha duramente lottato contro il coronavirus, ma il suo fisico ne è uscito gravemente provato, al punto da decedere del tutto. La donna aveva comunque scelto di tornare a casa, per stare insieme ai suoi cari. Aveva così ottenuto le dimissioni, ma è morta tra le mura di casa.



