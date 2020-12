Trieste-Virtus Bologna: oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket (Di domenica 13 dicembre 2020) oggi, domenica 13 dicembre, al Allianz Dome, andrà in scena il match tra Trieste e Virtus Bologna, valido per l’undicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Dopo la bufera mediatica dell’ultima settimana, che ha visto Sasha Djordjevic essere prima esonerato e poi essere reintegrato come capoallenatore, le “V” nere tornano quindi in campo – ancora non si sa se “con o senza” Marco Belinelli – nel campionato italiano dovendosi misurare contro la squadra di Eugenio Dalmasson e cercando di cancellare la sconfitta di sette giorni fa contro la Dinamo Sassari. Il match tra Dinamo Sassari e Treviso inizierà alle ore 16.00. La ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020), domenica 13 dicembre, al Allianz Dome, andrà in scena il match tra, valido per l’undicesima giornata dellaA 2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Dopo la bufera mediatica dell’ultima settimana, che ha visto Sasha Djordjevic essere prima esonerato e poi essere reintegrato come capoallenatore, le “V” nere tornano quindi in campo – ancora non si sa se “con o senza” Marco Belinelli – nel campionato italiano dovendosi misurare contro la squadra di Eugenio Dalmasson e cercando di cancellare la sconfitta di sette giorni fa contro la Dinamo Sassari. Il match tra Dinamo Sassari e Treviso inizierà alle ore 16.00. La ...

