Treviso | anziano muore sgozzato | fermato il sospettato

Leggi su inews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tragico evento a, dove un uomoè statoda un altro uomo per cause ancora da accertare Un’immagine terribile quella che, ieri sera, a ridosso del coprifuoco nazionale, si è presentata davanti agli occhi delle autorità locali. Riverso in una pozza di sangue, in una piazza di Vittorio Veneto, c’era un uomo L'articolo proviene da Inews.it.