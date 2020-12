Trama e curiosità di ‘Brave Ragazze’, commedia divertente di critica sociale (Di domenica 13 dicembre 2020) Questa sera in prima serata va in onda su Rai 1 ‘Brave Ragazze’, commedia diretta da Michela Andreozzi, autrice anche della sceneggiatura insieme ad Alberto Manni. Il film è un heist movie, ovvero un thriller incentrato su un furto messo a segno con minuzia da un gruppo di individui. In questo caso ‘gli individui’ sono quattro donne tristi e frustrate con un unico desiderio comune: riscrivere le regole del gioco e riappropriarsi della loro indipendenza. Decidono dunque di travestirsi da uomini e rapinare una banca. La vicenda si svolge a Gaeta negli anni ’80 e vede come protagoniste: Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico. Il commissario sulle loro tracce è Luca Argentero e Max Tortora è il parroco del paese. La pellicola è un mix di azione e divertimento con un sottobosco di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020) Questa sera in prima serata va in onda su Rai 1diretta da Michela Andreozzi, autrice anche della sceneggiatura insieme ad Alberto Manni. Il film è un heist movie, ovvero un thriller incentrato su un furto messo a segno con minuzia da un gruppo di individui. In questo caso ‘gli individui’ sono quattro donne tristi e frustrate con un unico desiderio comune: riscrivere le regole del gioco e riappropriarsi della loro indipendenza. Decidono dunque di travestirsi da uomini e rapinare una banca. La vicenda si svolge a Gaeta negli anni ’80 e vede come protagoniste: Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico. Il commissario sulle loro tracce è Luca Argentero e Max Tortora è il parroco del paese. La pellicola è un mix di azione e divertimento con un sottobosco di ...

