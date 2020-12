Torre Maura: spaccio delivery, tre arresti (Di domenica 13 dicembre 2020) spaccio in macchina a Torre Maura dove la polizia ha arrestato due fratelli ed un terzo pusher. I tre si erano nascosti nell’abitacolo della macchina sulla quale viaggiavano per non essere visti dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti su Via Casilina e l’autista per non essere fermato ha accelerato l’andatura. La scena è stata notata dai poliziotti che hanno bloccato l’autovettura su Via Walter Tobagi. Uno dei presenti ha tentato di gettare dal finestrino alcune bustine, recuperate però dagli agenti, queste contenevano 20 involucri di plastica trasparente e circa 17 grammi di marijuana. I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Gli arresti sono arrivati nell’ambito delle azioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti effettuati dagli agenti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020)in macchina adove la polizia ha arrestato due fratelli ed un terzo pusher. I tre si erano nascosti nell’abitacolo della macchina sulla quale viaggiavano per non essere visti dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti su Via Casilina e l’autista per non essere fermato ha accelerato l’andatura. La scena è stata notata dai poliziotti che hanno bloccato l’autovettura su Via Walter Tobagi. Uno dei presenti ha tentato di gettare dal finestrino alcune bustine, recuperate però dagli agenti, queste contenevano 20 involucri di plastica trasparente e circa 17 grammi di marijuana. I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di. Glisono arrivati nell’ambito delle azioni di contrasto allodi stupefacenti effettuati dagli agenti della ...

