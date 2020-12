Tornare con i grillini? Salvini dica cosa vuole L' affondo di Giorgia Meloni | altissima tensione tra alleati

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) "Sono abbastanza stupita - spiega-. È un momento troppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati o fughe in avanti. Serve grande responsabilità, da parte di tutti". Il messaggio della leader di Fratelli d'Italia è per Matteo, lo "stupore" dellaè dovuto alla sua apertura a un nuovo governo senza passare per le elezioni. "Seriamente: se nasce un nuovo governo oggi dura tre anni, altro che governo ponte", aggiunge lain un'intervista al Corriere della Sera. "Siccome non credo che in questa legislatura si possa immaginare un governo senza Pd, Cinque Stelle o Renzi, penso che non abbia molto senso nemmeno parlarne". E ancora, contro: "Trovo un po' anomalo che - nello stesso giorno in cui noi leader del centrodestra ci sediamo a ...