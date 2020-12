Tommaso Cerno: chi è il dirigente di Arcigay che ha lasciato il PD (Di domenica 13 dicembre 2020) Tommaso Cerno è un giornalista e politico italiano, che ha di recente lasciato il Partito Democratico per unirsi ad Italia Viva di Matteo Renzi. Tommaso Cerno è conosciuto come giornalista e politico e ha ricoperto diversi ruoli nella sua carriera: la presidenza di Arcigay, assistente vicesindaco, saggista, scrittore e senatore della Repubblica. Tutto quello che sappiamo sulla vita politica e privata del 45enne di Udine. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 13 dicembre 2020)è un giornalista e politico italiano, che ha di recenteil Partito Democratico per unirsi ad Italia Viva di Matteo Renzi.è conosciuto come giornalista e politico e ha ricoperto diversi ruoli nella sua carriera: la presidenza di, assistente vicesindaco, saggista, scrittore e senatore della Repubblica. Tutto quello che sappiamo sulla vita politica e privata del 45enne di Udine. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Cerno

Sono ancora qua e sono più 'cerniano' di prima
Il Friuli

Tommaso Cerno: chi è il dirigente di Arcigay che ha lasciato il PD
Tommaso Cerno è un giornalista e politico italiano, che ha di recente lasciato il Partito Democratico per unirsi ad Italia Viva di Renzi.

Stasera in tv, Non è l'Arena: le anticipazioni di domenica 13 dicembre
Stasera in tv, Non è l'Arena: le anticipazioni della puntata del 13 dicembre, in onda su La7 e condotta da Massimo Giletti.