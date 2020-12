Tiziano Ferro dona ai fan il nuovo singolo sulle note del Natale

aaamnts : @G0LDENVEL0UR @amelieyikes TIZIANO FERRO?????? - radiofmfaleria : Tiziano Ferro - Rimmel - giovann16636265 : Raga ma la canzone rimmel di Tiziano ferro e d’amore? Nn ricordo #gregorelli - Jetmira04150748 : RT @venere_dirimmel: tiziano ferro - il destino di chi visse per amare (testo) - radiolisola : #NowPlaying: Tiziano Ferro - Rimmel -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro

Mariah Carey e Michael Bublé continuano ad essere la colonna sonora di ogni Natale (e anche il 2020 non si smentisce con "All I want for Christmas is you" di Mariah che ritorna in vetta alle classific ...L'intervento riguarda la linea ferroviaria Padova - Montebelluna e Bassano - Padova. L’opera, costata 24 milioni di euro, rientra nell’ambito del finanziamento di 30 milioni destinati all’elettrificaz ...