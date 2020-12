The Witcher, continuano le sfortune per la produzione Netflix, Henry Cavill infortunato durante le riprese (Di domenica 13 dicembre 2020) Il protagonista della serie Netflix The Witcher, l'attore Henry Cavill, potrebbe aver subito un importante infortunio durante le riprese della seconda stagione, almeno secondo quanto riportato da The Toronto Sun. Stando alle dichiarazioni di una fonte a conoscenza dei fatti, Cavill si sarebbe infortunato alla gamba durante una scena d'azione. Non sappiamo con precisione di che genere di infortunio si tratti, se un semplice stiramento muscolare, una frattura o qualcosa di simile, ma le testimonianze rivelano che l'attore provava parecchio dolore e che, nonostante ciò, non è stato necessario chiedere l'intervento di un'ambulanza. Nessun pericolo o rischio, quindi? Sembra proprio di no, tuttavia pare che l'incidente abbia costretto ad un ... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 dicembre 2020) Il protagonista della serieThe, l'attore, potrebbe aver subito un importante infortunioledella seconda stagione, almeno secondo quanto riportato da The Toronto Sun. Stando alle dichiarazioni di una fonte a conoscenza dei fatti,si sarebbealla gambauna scena d'azione. Non sappiamo con precisione di che genere di infortunio si tratti, se un semplice stiramento muscolare, una frattura o qualcosa di simile, ma le testimonianze rivelano che l'attore provava parecchio dolore e che, nonostante ciò, non è stato necessario chiedere l'intervento di un'ambulanza. Nessun pericolo o rischio, quindi? Sembra proprio di no, tuttavia pare che l'incidente abbia costretto ad un ...

