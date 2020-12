The Prom è su Netflix, Meryl Streep: “Questo film è come un grande abbraccio: ne abbiamo davvero bisogno!” (Di domenica 13 dicembre 2020) Intervista a Ryan Murphy, regista di The Prom, tratto dall'omonimo musical di Broadway, e al suo cast di star: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e l'esordiente Jo Ellen Pellman. Chi c'è di più egocentrico delle star di Broadway? Forse quelle di Hollywood e, per dare volto ai protagonisti di The Prom, suo nuovo film dall'undici dicembre su Netflix, Ryan Murphy ha scelto degli interpreti di prima grandezza: i premi Oscar Meryl Streep e Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells, Keegan-Michael Key e Kerry Washington. Adattamento cinematografico dell'omonimo musical scritto da Bob Martin, Chad Beguelin e Matthew Sklar, il film racconta la storia di un gruppo di performer sul viale del tramonto: Dee Dee Allen ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 dicembre 2020) Intervista a Ryan Murphy, regista di The, tratto dall'omonimo musical di Broadway, e al suo cast di star:, Nicole Kidman, James Corden e l'esordiente Jo Ellen Pellman. Chi c'è di più egocentrico delle star di Broadway? Forse quelle di Hollywood e, per dare volto ai protagonisti di The, suo nuovodall'undici dicembre su, Ryan Murphy ha scelto degli interpreti di primazza: i premi Oscare Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells, Keegan-Michael Key e Kerry Washington. Adattamento cinematografico dell'omonimo musical scritto da Bob Martin, Chad Beguelin e Matthew Sklar, ilracconta la storia di un gruppo di performer sul viale del tramonto: Dee Dee Allen ...

NetflixIT : Watch noi che andiamo a cantare e ballare tutte le canzoni con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e chi più… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Prom è su Netflix, Meryl Streep: “Questo film è come un grande abbraccio: ne abbiamo davvero bisogno!”… - GioTanner : The Prom è così problematico e stereotipato da autodimenticarsi fra glitter e paillettes Sebbene mi abbia tanto in… - daughterofjonas : ho appena finito di vedere the prom su Netflix e sto piangendo tantissimo - kinkyrobbins : RT @moonflovers: anche oggi non riesco a vedere the prom -