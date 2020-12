Terremoto oggi tra Modena e Reggio Emilia: magnitudo ed epicentro (Di domenica 13 dicembre 2020) Terremoto oggi Modena Reggio Emilia: magnitudo ed epicentro Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa fra 2,9 e 3,4 è stata registrata dall’Ingv alle 10,20 in provincia di Modena. Il Terremoto è stato avvertito anche nella zona di Reggio Emilia. Le scosse di ieri, sabato 12 dicembre 2020 Cosa fare in caso di una scossa Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020)edUna scossa didicompresa fra 2,9 e 3,4 è stata registrata dall’Ingv alle 10,20 in provincia di. Ilè stato avvertito anche nella zona di. Le scosse di ieri, sabato 12 dicembre 2020 Cosa fare in caso di una scossa

"A trent'anni dal "terremoto di Santa Lucia", del 13 dicembre 1990, che causo' morti e rovine, la Sicilia rimane tra le regioni d'Italia piu' esposte al rischio sismico.

Trent’anni fa una scossa in piena notte, fu il terremoto di Santa Lucia

