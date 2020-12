Terremoto in Italia, paura e gente in strada: la situazione (Di domenica 13 dicembre 2020) La terra trema. È accaduto in provincia di Reggio Emilia. La scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 ha preoccupato la popolazione. Tutto è avvenuto intorno alle 10.20 con epicentro a Castellarano e ad una profondità di 29 km, come ha reso noto l’Ingv. L’evento tellurico è stato avvertito anche nella provincia del Modenese ma fortunatamente non si registrano gravi danni. Ha fornire tutti i dettagli, l’Ingv, ovvero l’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, ma qualche preziosa informazione anche nelle testimonianze fornite da alcuni cittadini che hanno immediatamente diffuso la notizia sui social network. Non solo vicino a Reggio Emilia, ma anche a Modena centro, in particolare ai piani alti nella zona di San Faustino, a Fiorano e Scandiano.



. E secondo quanto riportato dall’EMSC (Centro Sismologico Euro Mediterraneo), anche a Sassuolo dove il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) La terra trema. È accaduto in provincia di Reggio Emilia. La scossa didi magnitudo 3.3 ha preoccupato la popolazione. Tutto è avvenuto intorno alle 10.20 con epicentro a Castellarano e ad una profondità di 29 km, come ha reso noto l’Ingv. L’evento tellurico è stato avvertito anche nella provincia del Modenese ma fortunatamente non si registrano gravi danni. Ha fornire tutti i dettagli, l’Ingv, ovvero l’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, ma qualche preziosa informazione anche nelle testimonianze fornite da alcuni cittadini che hanno immediatamente diffuso la notizia sui social network. Non solo vicino a Reggio Emilia, ma anche a Modena centro, in particolare ai piani alti nella zona di San Faustino, a Fiorano e Scandiano.. E secondo quanto riportato dall’EMSC (Centro Sismologico Euro Mediterraneo), anche a Sassuolo dove il ...

tweet_selvatico : #terremoto diciamo che 3.3 non è tutta sta forza poi dipende quanto dura ma in Italia vorrei ricordare l'aquila nel… - SbrizzaClaudio : RT @noitre32: CHI C'È DIETRO 'Fermi tutti!', la bomba legale su Conte: seconda denuncia su Olivia e la scorta. Questione di ore, terremoto… - HnnIbl1 : @MediasetTgcom24 Un motivo ci sarà se in francia 100 e passa morti, e in italia 800 e passa al giorno ! Tutta sfor… - jfcojesus : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 13km da #Modena, #Italia. 4 segnalazioni in un raggio… - MedicalScitech : ?? '#earthquake in #Italy ?? #terremoto in #Italia ?? Anno Domini 2020' History of seismic events in Italy ?? Cronolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Italia Terremoto oggi in Italia 12 dicembre 2020: tutte le ultime scosse | Tempo reale TPI Scossa di terremoto in Emilia Romagna, magnitudo 3.3 Una scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna. Magnitudo: 3.3. I dettagli. L'articolo Scossa di terremoto in Emilia Romagna, magnitudo 3.3 sembra essere il primo su BlogSicilia - Ultime ... Scossa di magnitudo 3.3 tra Reggiano e Modenese Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Emilia. L’epicentro, secondo la localizzazione della sala sismica Ingv-Roma, è stato tra Reggiano e Modenese, precisamente a tre chilometri dal comune di Castel ... Una scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna. Magnitudo: 3.3. I dettagli. L'articolo Scossa di terremoto in Emilia Romagna, magnitudo 3.3 sembra essere il primo su BlogSicilia - Ultime ...Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Emilia. L’epicentro, secondo la localizzazione della sala sismica Ingv-Roma, è stato tra Reggiano e Modenese, precisamente a tre chilometri dal comune di Castel ...