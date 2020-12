Terremoto Emilia Romagna – Scossa di Ml 3.3 tra Reggio Emilia e Modena (Di domenica 13 dicembre 2020) Una Scossa di Terremoto è stata registrata oggi alle 10:20 tra le province di Reggio Emilia e Modena, in Emilia Romagna. Secondo i dati preliminari la Scossa è stata di magnitudo 3.3 con epicentro a circa 29 chilometri di profondità, a 3 chilometri a nord rispetto alla località di Castellarano (RE) e 4 chilometri da Sassuolo (MO). In molti hanno Leggi su periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Unadiè stata registrata oggi alle 10:20 tra le province di, in. Secondo i dati preliminari laè stata di magnitudo 3.3 con epicentro a circa 29 chilometri di profondità, a 3 chilometri a nord rispetto alla località di Castellarano (RE) e 4 chilometri da Sassuolo (MO). In molti hanno

tomlinsel0vato : voi del Reggio Emilia come state? ho saputo che c'è stato il #terremoto tre ore fa - _gloriamarchesi : RT @RaiNews: #Terremoto, epicentro a Castellarano (Reggio Emilia) - nonnarita50 : RT @iconameteo: #Terremoto in Emilia Romagna: dai dati Emsc la scossa di magnitudo di 3.7 ha avuto epicentro a 14 km da #ReggioEmilia https… - MoliPietro : Terremoto Emilia Romagna – Scossa di Ml 3.3 tra Reggio Emilia e Modena - infoitinterno : TERREMOTO in provincia di REGGIO EMILIA, in EMILIA ROMAGNA, a Castellarano. Magnitudo 3.3. Ecco QUI i DETTAGLI -