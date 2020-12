Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | MAJA e FLORIAN nuovi protagonisti si baciano!

Leggi su tvsoap

(Di domenica 13 dicembre 2020) Un nuovo amore sta per sbocciare a nord delle Alpi! Mentre in Italia siamo nel pieno della sedicesima stagione di, in Germania ha infatti già preso il via quella successiva. E, come da tradizione, al centro della scena ci sarà una nuova coppia di innamorati:von Thalheim (Christina Arends) eVogt (Arne Löber). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Leggi anche: DAYDREAMER: prossimo appuntamento il 26 dicembre?...