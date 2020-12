TASSE E POLITICA/ La web tax che vale più di cashback e lotteria degli scontrini (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi Il Fatto Quotidiano propone l'introduzione a carico dei super ricchi italiani di un piccolo contributo con la finalità di aiutare i milioni di lavoratori autonomi, precari, commercianti e ... Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi Il Fatto Quotidiano propone l'introduzione a carico dei super ricchi italiani di un piccolo contributo con la finalità di aiutare i milioni di lavoratori autonomi, precari, commercianti e ...

In Italia si parla tanto di cashback e lotteria degli scontrini, ma ci si dimentica del peso del fisco per le partite Iva. Occorrono misure coraggiose ...

Come curare l’economia colpita dal coronavirus? Per gli esperti UK la medicina può essere una patrimoniale

Gli esperti della Wealth Tax Commission lanciano l'idea di una tassa sui più ricchi per dare ossigeno alle casse dello Stato ...

