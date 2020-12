Tajani (Forza Italia): 'Né inciuci né governissimo ma collaborazione' (Di domenica 13 dicembre 2020) 'Il governissimo? Salvini, come noi tutti, mi sembra attestato su un'altra linea, quella della collaborazione istituzionale, patriottica, senza inciuci, senza confusioni, senza accordi sottobanco, con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) 'Il? Salvini, come noi tutti, mi sembra attestato su un'altra linea, quella dellaistituzionale, patriottica, senza, senza confusioni, senza accordi sottobanco, con ...

"Il governissimo? Salvini, come noi tutti, mi sembra attestato su un'altra linea, quella della collaborazione istituzionale, patriottica, senza inciuci, senza confusioni, senza accordi sottobanco, con ...

Venezuela: Tajani (FI), troppa gente ancora muore di fame

Roma, 12 dic 14:09 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso del sit in di Forza Italia giovani sotto l'ambasciata venezuelana a Roma, ha detto che "troppa gente ...

