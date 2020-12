Szoboszlai: “Lipsia? Ci penserò. Prenderò la decisione migliore” (Di domenica 13 dicembre 2020) Uno degli uomini di mercato più ambiti è l’ungherese Dominik Szoboszlai, trequartista del Salisburgo. Il giocatore, ambito anche da Napoli e Milan, potrebbe passare al Lipsia, stessa proprietà del Salisburgo targato Red Bull. Il giocatore, dopo la gara con il Lask Linz, in conferenza stampa, ha parlato del futuro: “Il futuro? Per ora penso a fare bene qui. Ci sono state voci su tanti club, l’ultimo è il Lipsia. Io però ho ancora tempo per pensarci. Prenderò la miglior decisione per me. E comunque ci sono ancora delle partite importanti da giocare col Salisburgo”: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Uno degli uomini di mercato più ambiti è l’ungherese Dominik, trequartista del Salisburgo. Il giocatore, ambito anche da Napoli e Milan, potrebbe passare al Lipsia, stessa proprietà del Salisburgo targato Red Bull. Il giocatore, dopo la gara con il Lask Linz, in conferenza stampa, ha parlato del futuro: “Il futuro? Per ora penso a fare bene qui. Ci sono state voci su tanti club, l’ultimo è il Lipsia. Io però ho ancora tempo per pensarci.la migliorper me. E comunque ci sono ancora delle partite importanti da giocare col Salisburgo”: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

