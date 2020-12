Svaligiata la casa di Paolo Rossi nell’aretino durante il suo funerale: ignobile atto di sciacallaggio (Di domenica 13 dicembre 2020) Un ignobile atto di sciacallaggio. E’ quanto avvenuto ieri a Bucine, nella campagna toscana in provincia di Arezzo dove Paolo Rossi aveva una casa. Mentre tutta l’Italia si stringeva attorno al campione del Mondo, scomparso il 9 dicembre del 2020, per l’ultimo saluto presso il Duomo di Vicenza, malviventi hanno svaligiato la sua casa aretina. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 13 dicembre 2020) Undi. E’ quanto avvenuto ieri a Bucine, nella campagna toscana in provincia di Arezzo doveaveva una. Mentre tutta l’Italia si stringevarno al campione del Mondo, scomparso il 9 dicembre del 2020, per l’ultimo saluto presso il Duomo di Vicenza, malviventi hanno svaligiato la suaaretina. L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - rtl1025 : ??Nel giorno dei funerali, mentre tutta l'Italia piangeva per l'addio a #PaoloRossi, la casa di '#Pablito', a Bucine… - RaiSport : Furto in casa di #PaoloRossi L'abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali - marcuspascal1 : RT @ADeborahF: La famiglia di #PaoloRossi al ritorno da Vicenza hanno trovato la loro casa svaligiata! Dove arriva la malvagità umana - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA… -