Svaligiata la casa di Paolo Rossi durante il suo funerale (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre l’Italia intera dava l’ultimo saluto a Paolo Rossi, la casa del campionissimo veniva Svaligiata dai ladri. Approfittando del fatto che la famiglia era a Vicenza per i funerali, i malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione di Buccine, in provincia di Arezzo, rubando alcuni oggetti, tra cui un orologio, e soldi in contanti. Al rientro dalle esequie, la moglie di Pablito ha trovato l’appartamento a soqquadro e ha denunciato il furto alle forze dell’ordine. Sembra che i ladri siano entrati in casa forzando una finestra. L’abitazione di Paolo Rossi si trova all’interno dell’agriturismo di famiglia a Poggio Cennina, un’altura che domina la Val d’Ambra. A scoprire l’effrazione è stato un collaboratore di Rossi nell’attività dell’agriturismo, ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre l’Italia intera dava l’ultimo saluto a, ladel campionissimo venivadai ladri. Approfittando del fatto che la famiglia era a Vicenza per i funerali, i malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione di Buccine, in provincia di Arezzo, rubando alcuni oggetti, tra cui un orologio, e soldi in contanti. Al rientro dalle esequie, la moglie di Pablito ha trovato l’appartamento a soqquadro e ha denunciato il furto alle forze dell’ordine. Sembra che i ladri siano entrati inforzando una finestra. L’abitazione disi trova all’interno dell’agriturismo di famiglia a Poggio Cennina, un’altura che domina la Val d’Ambra. A scoprire l’effrazione è stato un collaboratore dinell’attività dell’agriturismo, ...

