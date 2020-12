Svaligiata la casa di Paolo Rossi durante i funerali. I ladri sono entrati forzando una finestra (Di domenica 13 dicembre 2020) Non hanno rispetto nemmeno per il dolore. Nel giorno dei funerali di Paolo Rossi, mentre tutta l’Italia piangeva per l’addio, i ladri hanno svaligiato la casa di Pablito Hanno fatto irruzione nell’abitazione a Bucine, nella campagna toscana, approfittando dell’assenza di tutti. Paolo Rossi, la moglie trova il caos in casa Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato la casa sottosopra. C’era il caos conseguente al furto. Tra gli oggetti mancanti, l’orologio di Paolo Rossi Immediatamente la Polizia scientifica ha iniziato a fare i rilievi. Portati via orologio e contanti Da quanto appreso, oltre all’orologio, i malviventi hanno portato via i soldi in contanti, circa ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 dicembre 2020) Non hanno rispetto nemmeno per il dolore. Nel giorno deidi, mentre tutta l’Italia piangeva per l’addio, ihanno svaligiato ladi Pablito Hanno fatto irruzione nell’abitazione a Bucine, nella campagna toscana, approfittando dell’assenza di tutti., la moglie trova il caos inAl rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato lasottosopra. C’era il caos conseguente al furto. Tra gli oggetti mancanti, l’orologio diImmediatamente la Polizia scientifica ha iniziato a fare i rilievi. Portati via orologio e contanti Da quanto appreso, oltre all’orologio, i malviventi hanno portato via i soldi in contanti, circa ...

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - rtl1025 : ??Nel giorno dei funerali, mentre tutta l'Italia piangeva per l'addio a #PaoloRossi, la casa di '#Pablito', a Bucine… - RaiSport : Furto in casa di #PaoloRossi L'abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali - pvsassone : RT @Misurelli77: La vergogna umana non ha limiti Furto in casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale Abitazione di Bucine svaligiata: ruba… - Sophie94517703 : RT @Signorasinasce: Lo sfregio a #PaoloRossi : svaligiata la sua casa durante i #funerali. Che bastardi infami! ???????????????????????? -