Superbonus 110% su immobili ad uso promiscuo

Gabriella Lax - Arrivano due chiarimenti dell'Agenzia delle entrate che riguardano l'agevolazione per una parte dell'abitazione adibita a b&b e il condominio sia commerciale che residenziale.

