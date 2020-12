Super Mario Manga Mania è lo strambo fumetto giapponese dell'idraulico Nintendo in arrivo in occidente (Di domenica 13 dicembre 2020) Forse non lo sapevate, ma in Giappone è esistito, per molto tempo, un Manga interamente dedicato a Super Mario, la fortunata mascotte Nintendo. Super Mario-kun, di Yukio Sawada, esordì per la prima volta nel lontano 1991, sulle pagine di CoroCoro Comic: dopo quasi 30 anni, quel fumetto continua ad essere prodotto, con storie divertenti, demenziali e fuori di testa, sempre legate alle avventure videoludiche dell'idraulico. Sfortunatamente, nonostante Super Mario possa godere di fama e riconoscimento a livello mondiale, quel Manga non è mai approdato oltreoceano...almeno fino ad oggi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 dicembre 2020) Forse non lo sapevate, ma in Giappone è esistito, per molto tempo, uninteramente dedicato a, la fortunata mascotte-kun, di Yukio Sawada, esordì per la prima volta nel lontano 1991, sulle pagine di CoroCoro Comic: dopo quasi 30 anni, quelcontinua ad essere prodotto, con storie divertenti, demenziali e fuori di testa, sempre legate alle avventure videoludiche. Sfortunatamente, nonostantepossa godere di fama e riconoscimento a livello mondiale, quelnon è mai approdato oltreoceano...almeno fino ad oggi. Leggi altro...

Forse non lo sapevate, ma in Giappone è esistito, per molto tempo, un manga interamente dedicato a Super Mario, la fortunata mascotte Nintendo. Super Mario-kun, di Yukio Sawada, esordì per la prima ...

La versione inglese del Manga di Super Mario è finalmente arrivata

Il Manga di Super Mario-kun ottiene finalmente una traduzione in inglese grazie a Viz Media. Super Mario Manga Mania è basato su Super Mario-kun, un lungo Manga iniziato da Yukio Sawada nel 1991. Ha a ...

