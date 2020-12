Sturaro | «Genoa vivo? Non lo so Non devo essere io a segnare»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Stefano, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Juventus Stefano, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Juventus. GOL – «Il gol è una bella emozione, ma nonio quello che li porta alla squadra. Bella emozione, ma non è servito a nulla». JUVENTUS – «Nei singoli è nettamente superiore al. Noi abbiamo fatto una buona partita, poi evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa e contro di loro, se vuoi portare a casa almeno un punto, non puoi sbagliare nulla». RIFLESSIONI – «Sinceramente, dobbiamo farci un esame di coscienza. Non so se è una squadra viva o no, in questo momento i risultati non sono dalla nostra ...