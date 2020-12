Striscia svela lo sfregio ai disabili | dove piazzano l' albero di Natale Vergogne italiane | come è possibile?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020)e disastri italiani, di cui dà contola Notizia, in un servizio del tg satirico di Canale 5 proposto nella puntata di sabato 12 dicembre. Già, perché nel Belpaese accade anche che un'amministrazione comunale decida di mettere l'dipropriosi trova un posto riservato ai. Il tutto, a rendere il quadro ancor più incredibile, davanti a un ambulatorio. È quanto accade nel comune di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento. E per risolvere l'incredibile caso, i cittadini si sono rivolti proprio a, che ha affidato il compito di risolvere l'incresciosa magagna a Capitan Ventosa, inviato di lungo corso., l'disul posto per: ...