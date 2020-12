Streaming online Milan – Parma dove vedere Diretta Live Tv Gratis Sky o Dzan No Rojadirecta (Di domenica 13 dicembre 2020) Ventuno anni – compiuti il 12 ottobre – li ha soltanto per la carta di identità. Jens Petter Hauge, per chi l’ha conosciuto in queste settimane a Milano, è molto più maturo rispetto alla sua età anagrafica. Lo sa bene pure Stefano Pioli, piacevolmente sorpreso nel vedere il ragazzo, di ritorno da Praga, studiare l’italiano anziché dormire, come era peraltro lecito vista l’ora – le tre del mattino – il cui l’aereo ha toccato terra a Malpensa (stesso copione pure nel volo di andata). Insieme alla grammatica, dalla Repubblica Ceca Jens Petter ha portato pure lo scalpo dello Sparta, in quella che sta diventando “l’Hauge League” in cui ha già segnato 6 gol nelle 8 gare giocate, comprese quelle nei preliminari quando era ancora al Bodo/Glimt. La rete più importante, l’ha realizzata proprio contro il Milan a San Siro quando è scattata ... Leggi su aciclico (Di domenica 13 dicembre 2020) Ventuno anni – compiuti il 12 ottobre – li ha soltanto per la carta di identità. Jens Petter Hauge, per chi l’ha conosciuto in queste settimane ao, è molto più maturo rispetto alla sua età anagrafica. Lo sa bene pure Stefano Pioli, piacevolmente sorpreso nelil ragazzo, di ritorno da Praga, studiare l’italiano anziché dormire, come era peraltro lecito vista l’ora – le tre del mattino – il cui l’aereo ha toccato terra a Malpensa (stesso copione pure nel volo di andata). Insieme alla grammatica, dalla Repubblica Ceca Jens Petter ha portato pure lo scalpo dello Sparta, in quella che sta diventando “l’Hauge League” in cui ha già segnato 6 gol nelle 8 gare giocate, comprese quelle nei preliminari quando era ancora al Bodo/Glimt. La rete più importante, l’ha realizzata proprio contro ila San Siro quando è scattata ...

