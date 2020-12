Stellantis - Tavares: "In Europa il nostro concorrente di riferimento sarà Volkswagen" (Di domenica 13 dicembre 2020) sarà il gruppo Volkswagen il concorrente di riferimento per Stellantis: a sottolinearlo, in una lunga e articolata intervista ad Automotive News Europe, è Carlos Tavares, numero uno della PSA e prossimo timoniere del nuovo costruttore automobilistico frutto della fusione con la Fiat Chrysler. "Stellantis sarà molto forte in Europa, non esattamente delle dimensioni del gruppo Volkswagen, ma abbastanza simile (la quota aggregata è del 21% contro il 25% circa dei tedeschi, ndr)", spiega il dirigente portoghese. "Ho un enorme rispetto per la Volkswagen perché stanno facendo un lavoro fantastico: prendono molte decisioni coraggiose e vanno avanti con forza sull'elettrificazione, il che li rende un ottimo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 13 dicembre 2020)il gruppoildiper: a sottolinearlo, in una lunga e articolata intervista ad Automotive News Europe, è Carlos, numero uno della PSA e prossimo timoniere del nuovo costruttore automobilistico frutto della fusione con la Fiat Chrysler. "molto forte in, non esattamente delle dimensioni del gruppo, ma abbastanza simile (la quota aggregata è del 21% contro il 25% circa dei tedeschi, ndr)", spiega il dirigente portoghese. "Ho un enorme rispetto per laperché stanno facendo un lavoro fantastico: prendono molte decisioni coraggiose e vanno avanti con forza sull'elettrificazione, il che li rende un ottimo ...

infoiteconomia : Stellantis - Tavares: 'In Europa il nostro concorrente di riferimento sarà Volkswagen' - giannettimarco : RT @quattroruote: Per Carlos #Tavares, ad di #Stellantis, in #Europa il concorrente di riferimento del gruppo nato dalla fusione di #FCA e… - chevida : RT @quattroruote: Per Carlos #Tavares, ad di #Stellantis, in #Europa il concorrente di riferimento del gruppo nato dalla fusione di #FCA e… - dinoadduci : Stellantis - Tavares: 'In Europa il nostro concorrente di riferimento sarà Volkswagen' - quattroruote : Per Carlos #Tavares, ad di #Stellantis, in #Europa il concorrente di riferimento del gruppo nato dalla fusione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Tavares Stellantis - Tavares: "In Europa il nostro concorrente di riferimento sarà Volkswagen" Quattroruote Ferrari: al posto di Camilleri, Elkann potrebbe “promuovere” Michael Manley Potrebbe essere Michael Manley il successore di Louis Camilleri al timone del Cavallino, il brand automobilistico più affascinante del pianeta. È sempre un evento, anche ... Spunta il nome di Manley (attuale ceo di FCA) per il futuro della Ferrari L'amministratore delegato di FCA, Mike Manley, è in pole position per il ruolo di amministratore delegato di Ferrari. Lo ha riportato ieri il quotidiano Il Messaggero. La Rossa di Maranello è alla ric ... Potrebbe essere Michael Manley il successore di Louis Camilleri al timone del Cavallino, il brand automobilistico più affascinante del pianeta. È sempre un evento, anche ...L'amministratore delegato di FCA, Mike Manley, è in pole position per il ruolo di amministratore delegato di Ferrari. Lo ha riportato ieri il quotidiano Il Messaggero. La Rossa di Maranello è alla ric ...