Sta per scadere l’ennesima scadenza di Brexit (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi è l'ultimo giorno per definire un accordo commerciale fra le due parti, ma nelle trattative non si vede alcun progresso: il "no deal" sembra sempre più vicino Leggi su ilpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi è l'ultimo giorno per definire un accordo commerciale fra le due parti, ma nelle trattative non si vede alcun progresso: il "no deal" sembra sempre più vicino

giuliainnocenzi : Torture e uccisione e il nostro ambasciatore è ancora lì? Presidente @GiuseppeConteIT e ministro @luigidimaio, quan… - CarloCalenda : I sondaggi di Ilvo Diamanti su Repubblica sono sempre stati i più pessimistici per ciò che concerne ?@Azione_it?. E… - marattin : Il “whatever it takes” e quello che sta facendo la Lagarde sono strumenti TEMPORANEI, per reagire a grandi crisi (2… - Mariang47614228 : RT @romina_steri: @andreasso1951 Questo non è sacro! Profano per niente! Che dire?! Un idiota mentale che non sa d’esserlo! Il problema è c… - vale_ria_ : @lorepregliasco Non sta funzionando che, per giustificare lo stato di emergenza, contano come morti per covid anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Il primo aggiornamento software per Volkswagen ID.3 sta per arrivare Tom's Hardware Italia Lazio-Verona 1-2, l’Hellas vola con un autogol e Tameze. Silvestri para tutto

Forse fiaccata dalla Champions, di sicuro soffocata dal Verona, la Lazio perde la seconda partita consecutiva in casa del campionato (1-2) e scivola a metà classifica. Senza l’infortunato Luis Alberto ...

Von der Leyen: "Esorto gli Stati a prepararsi per vaccinare"

Modifica ...nuove opzioni di personalizzazione in arrivo. Resta sintonizzato! Von der Leyen: "Esorto gli Stati a prepararsi per vaccinare" Mediaset ...

Forse fiaccata dalla Champions, di sicuro soffocata dal Verona, la Lazio perde la seconda partita consecutiva in casa del campionato (1-2) e scivola a metà classifica. Senza l’infortunato Luis Alberto ...Modifica ...nuove opzioni di personalizzazione in arrivo. Resta sintonizzato! Von der Leyen: "Esorto gli Stati a prepararsi per vaccinare" Mediaset ...