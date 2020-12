Spostamenti tra comuni per le feste: il governo studia una (piccola) deroga (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic – Via libera agli Spostamenti tra comuni durante le festività, anche se con alcune limitazioni. La (già annunciata) proposta è allo studio del governo per consentire alle famiglie di riunirsi fra Natale e Capodanno. Non mancano però le criticità e le voci dissenzienti all’interno dell’esecutivo. Spostamenti tra comuni: deroga “chilometrica” in arrivo? Calendarizzando una mozione del centrodestra, che sin dall’annuncio delle restrizioni aveva promesso battaglia, si apre così qualche spiraglio sull’auspicato allentamento nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio. “Siamo contenti se questa decisione verrà rivista, e siamo contenti dell’iniziativa che porta a questa decisione”, ha commentato Giorgia Meloni. Parola dunque al parlamento, a cui il premier Conte ha lasciato la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic – Via libera aglitradurante le festività, anche se con alcune limitazioni. La (già annunciata) proposta è allo studio delper consentire alle famiglie di riunirsi fra Natale e Capodanno. Non mancano però le criticità e le voci dissenzienti all’interno dell’esecutivo.tra“chilometrica” in arrivo? Calendarizzando una mozione del centrodestra, che sin dall’annuncio delle restrizioni aveva promesso battaglia, si apre così qualche spiraglio sull’auspicato allentamento nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio. “Siamo contenti se questa decisione verrà rivista, e siamo contenti dell’iniziativa che porta a questa decisione”, ha commentato Giorgia Meloni. Parola dunque al parlamento, a cui il premier Conte ha lasciato la ...

