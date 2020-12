Spostamenti, nuovi divieti allo studio: il governo convoca una riunione d’urgenza (Di domenica 13 dicembre 2020) Verso una stretta alla circolazione delle persone durante le feste. Incontro con i capodelegazione per valutare «l’adozione di misure che garantiscano il contenimento dei contagi». I dem: «Intervenire subito per non tornare indietro» Leggi su corriere (Di domenica 13 dicembre 2020) Verso una stretta alla circolazione delle persone durante le feste. Incontro con i capodelegazione per valutare «l’adozione di misure che garantiscano il contenimento dei contagi». I dem: «Intervenire subito per non tornare indietro»

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti nuovi Nuovi divieti agli spostamenti tra comuni: il governo convoca riunione d’urgenza alle 19 Corriere della Sera Spostamenti tra Comuni a Natale: le ipotesi sul tavolo di Conte Modifiche al Dpcm, il Governo pensa a deroghe sotto i 5mila abitanti: ecco gli scenari possibili. Bonaccini e Acquaroli in pressing. Le regole dal 21 dicembre al 6 gennaio ... Troppo affollamento per lo shopping nelle città, riunione d’urgenza del governo: in arrivo nuove strette Anche a Cagliari, ma un po' in tutte le città italiane, segnalati assembramenti per lo shopping natalizio oggi. Il governo si riunisce in emergenza per stabilire probabilmente nuovi divieti, con il Pd ... Modifiche al Dpcm, il Governo pensa a deroghe sotto i 5mila abitanti: ecco gli scenari possibili. Bonaccini e Acquaroli in pressing. Le regole dal 21 dicembre al 6 gennaio ...Anche a Cagliari, ma un po' in tutte le città italiane, segnalati assembramenti per lo shopping natalizio oggi. Il governo si riunisce in emergenza per stabilire probabilmente nuovi divieti, con il Pd ...